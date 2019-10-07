Adana'nın markalaşan geleneği Ciğer ile kahvaltı

Zengin mutfak kültürüyle ülke geneli ve yurt dışında adını sıkça duyurmaya başlayan Adana'da, 100 yılı aşkın süredir devam eden ciğer ile kahvaltı, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Her pazar, tarihi Büyüksaat çevresinde sokak aralarına kurulan ocaklarda kebapçılar, bir asırdır yüzlerce kilo günlük kesim ciğerleri müşterilerinin damak zevkine sunuyor. Ocaklardan yükselen duman ve kebap kokuları tarihi bölgeyi kaplarken, ustaların 'zırh' ile doğrama yaptıkları sırada ortaya çıkan ve adeta müzik ritmini anımsatan sesler ise kebaba şölen havası katıyor.

DEDEDEN TORUNA GELENEK DEVAM EDİYOR

Büyüksaat yanındaki Kalaycılar Sokağı'nda dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan kebap dükkanında her pazar sabahı müşterilerini ağırlayan Mehmet Gemicioğlu (52), çocukluk yıllarından bu yana geleneği devam ettiren ustalardan. Erkek kuzunun ciğerinden kebap yaptıklarını söyleyen Gemicioğlu, dişi kuzuların ciğerleri daha sert olduğu için tercih etmediklerini söyledi. Ciğer pişirmenin en önemli hususunun ocakta fazla tutmadan sulu olarak bırakmak olduğunu aktaran Gemicioğlu, Ciğer kebabının sunumunda salata da çok önemli. Ezme, sumaklı soğan salatası olmazsa olmaz. Salatada kullandığımız ürünler taze olmalı. Biz de müşteri siparişini verdiği an salatasını hazırlıyoruz dedi.

KUŞ PAZARI GİTTİ CİĞER DEVAM

Tarihi Çarşı Hamamı'nın karşısında çıraklıktan bu yana 30 yıldır kebapçılık yapan Edip Çelik (45), geleneğin kuş pazarıyla başladığını, artık kuş pazarının olmadığını ancak ciğer ile kahvaltı geleneğinin sürdüğünü anlattı. İlkokul yıllarında çırak olarak başladığı kebapçılığı, 30 seneyi aşkın sürdürdüğünü dile getiren Çelik, gerek kent sakinlerinden gerekse de şehir dışından gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını belirtti. Müşterileri memnun ettikleri sürece ilginin süreceğini ifade eden Çelik, Şanlıurfa ve Gaziantep'de ciğer var ama Adana'nın ki farklı. İşin sırrı taze kesilmiş erkek kuzu ciğerinde. Ciğer taze ve kaliteli olduktan sonra gerisi pişiren kişinin ustalığına kalıyor diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDAN İLGİ BÜYÜK

İzmir'den ailesi ile Adana'ya gezmeye gelen Rukiye Özkaya, ilk başta kahvaltıda ciğer yemeyi garipsediğini, ancak bir kez deneyince çok hoşuna gittiğini söyledi. Adana'daki ciğer kebabının İzmir'dekilerden çok daha iyi olduğunu belirten Özkaya, Arkadaşlarıma Adana'ya geldiklerinde muhakkak ciğer ile kahvaltı yapmalarını öneriyorum. Benim ciğer kebabı ile kahvaltı yaptığımı duyduklarında şaşırıyorlar ama denediklerinde onların da seveceğine inanıyorum dedi. Adana'ya bir ay önce taşındığını ve üniversiteye hazırlandığını anlatan Gökhan Öcal ise bir kez ciğer kebabı ile kahvaltı yaptıktan sonra her pazar geldiğini söyledi.