Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

12.09.2022 03:48
Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi ziyarete gittiği arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Toros Mahallesi'nde arkadaşının mimarlık ofisine yaptığı ziyarette, av tüfeğiyle kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Zorbey U. (28), vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika haber... ADANA-ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI Son dakika haber... ADANA-ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI
Kaynak: AA

Toros Dağları, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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