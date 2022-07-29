Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Abdulkadir Hamşo'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

Topalak Mahallesi'nde bir villa inşaatında çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Hamşo (29), çatıda kalıp sökümü yaptığı sırada binanın yakınındaki elektrik tellerine temas etti.

Kaynak: AA

Çukurova, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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