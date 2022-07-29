İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

29.07.2022 12:09

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Topalak Mahallesi'nde bir villa inşaatında çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Hamşo (29), çatıda kalıp sökümü yaptığı sırada binanın yakınındaki elektrik tellerine temas etti.

İşçinin akıma kapıldığını fark eden çalışma arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, bölgede elektriğin kesilmesinin ardından yaptıkları kontrolde işçinin öldüğünü belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Hamşo'nun yakınları gözyaşı döktü.

İşçinin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrasında otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Abdulkadir Hamşo'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: AA

Çukurova, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

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