Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

24.08.2022 12:48
Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Huzurevleri Mahallesi'nde dün çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Samet Kızıltoprak'ın cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

Gözaltındaki kamyon sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Huzurevleri Mahallesi'nde dün Çukurova Belediyesine ait 01 EV 208 plakalı çöp kamyonunun altında kalan Samet Kızıltoprak hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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ÇÖP KAMYONETİNİN ALTINDA KALAN 12 YAŞINDAKİ SAMET HAYATINI KAYBETTİ ÇÖP KAMYONETİNİN ALTINDA KALAN 12 YAŞINDAKİ SAMET HAYATINI KAYBETTİ Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki Samet hayatını kaybetti Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki Samet hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Huzurevleri Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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