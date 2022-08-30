İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin tavanında yolculuk eden iki kişiye ait görüntülerin yayınlanması üzerine araştırma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çukurova, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da iki kişinin tavanında yolculuk ettiği otomobil 15 gün trafikten men edildi - Son Dakika

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