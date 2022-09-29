Tartışma sırasında Bilal Can E'nin aracın bagajından av tüfeğini çıkararak kaçan cipin arkasından bir el ateş etmesi otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle diğer araca doğru ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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