Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

29.09.2022 17:45
Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle diğer araca doğru ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle diğer araca doğru ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün trafikte çıkan tartışmada 01 DHF 10 plakalı cip sürücüsü M.A, kaçtığı sırada arkasından av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Bilal Can E. (22), Enes Ş. (22) ve M.E.E'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen üç zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E.E. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bilal Can E. ve Enes Ş. tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 01 DHF 10 plakalı cip sürücüsü M.A. ile 01 AHS 676 plakalı otomobilde bulunan Bilal Can E, Enes Ş. ve M.E.E arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Bilal Can E'nin aracın bagajından av tüfeğini çıkararak kaçan cipin arkasından bir el ateş etmesi otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Polis, yaralanan kimsenin olmadığı olayın zanlıları Bilal Can E, Enes Ş. ve M.E.E'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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