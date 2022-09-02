Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

02.09.2022 16:52
Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, zanlıları Hint kenevirlerini sökmeye çalışırken yakaladı.

Ekipler, arazi ve zanlıların evinde 142 kök Hint keneviri ile 2 kilo 970 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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