Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

29.07.2022 15:03
Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.Ç. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde sokakta sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak H.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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