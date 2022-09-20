Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

20.09.2022 10:32
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki evinin damında yetiştirdiği Hint kenevirinden elde ettiği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki evinin damında yetiştirdiği Hint kenevirinden elde ettiği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Esentepe Mahallesi'ndeki evinin damında yetiştirdiği Hint kenevirinden elde ettiği uyuşturucuyu M.S'ye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığa ait evin damında saksılara ekili 11 kök Hint keneviri ile uyuşturucu üretimine yönelik çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildiren savcı, Ş.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Ş.Ç, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ş.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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