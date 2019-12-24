Son Dakika › Güncel › Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili... - Son Dakika
Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili...
5 saat önce
Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Son Dakika Adana'da eğitime sağanak engeli Sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri ehliyeti olmayan kayınvalidesine bile otomobil aldırmış Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada! Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor