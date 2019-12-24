Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili... - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili...

5 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili..., System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da eğitime sağanak engeli
Sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri ehliyeti olmayan kayınvalidesine bile otomobil aldırmış Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada! Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
16:41 İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili - Son Dakika
16:40 Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika
16:40 Kurduğu serada topraksız tarımla marul yetiştiriyor - Son Dakika
16:40 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
16:40 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu dağıtımı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:43:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]