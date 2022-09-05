Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Kılıçlı Mahallesi'nde, dün, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama göletine giren Ahmed Verde ve Abdurrahman Verde kardeşler bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, göletten iki kardeşin cansız bedenini çıkarmıştı.

Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dün serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedilmek üzere Suriye 'ye gönderildi.

Kaynak: AA

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