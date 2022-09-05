Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

05.09.2022 14:40
Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dün serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, dün serinlemek için girdikleri sulama göletinde boğulan iki kardeşin cenazeleri defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Kılıçlı Mahallesi'nde, dün arkadaşlarıyla serinlemek için girdikleri sulama göletinde yaşamlarını yitiren Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile kardeşi Abdurrahman Verde'nin (15) cenazelerinin, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

İki kardeşin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Cenazeler, İdlib kentinde toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Kılıçlı Mahallesi'nde, dün, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama göletine giren Ahmed Verde ve Abdurrahman Verde kardeşler bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, göletten iki kardeşin cansız bedenini çıkarmıştı.

YORUMLAR
500
Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı Adana ve çevre illerdeki okullarda uyum eğitimi başladı Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi
Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Sarıçam, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:34:19. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da boğulan iki kardeşin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement