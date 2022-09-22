Tartışmanın büyümesiyle iki kuzen kavga etmeye başladı. Kavga sırasında 17 yaşındaki H.T., cebinden çıkardığı bıçakla 20 yaşındaki kuzeni Barış Yüce'yi göğsünden yaraladı. Barış Yüce kanlar içinde yere yığılırken, kuzen H.T. olay yerinden kaçtı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana 'da aileleri arasında dedikodu nedeniyle husumet bulunan H.T. (17) ve kuzeni Berat Yüce (20) saat 15.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaştı. Aralarında uzun süredir anlaşmazlık bulunan kuzenler sokakta tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Sarıçam, kavga, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç cezaevinde, kuzeni mezarda - Son Dakika

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