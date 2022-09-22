Adana'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç cezaevinde, kuzeni mezarda - Son Dakika
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Adana'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç cezaevinde, kuzeni mezarda

22.09.2022 10:08
Adana'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç cezaevinde, kuzeni mezarda

Adana'da dedikodu sebebiyle aileleri arasında anlaşmazlık bulunan teyze çocukları sokakta karşılaşınca kavgaya tutuştu. Kuzenlerin arasında çıkan kavgada 20 yaşındaki Barış Yüce göğsünden aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdi. Kısa sürede yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da aileleri arasında dedikodu nedeniyle husumet bulunan H.T. (17) ve kuzeni Berat Yüce (20) saat 15.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaştı. Aralarında uzun süredir anlaşmazlık bulunan kuzenler sokakta tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle iki kuzen kavga etmeye başladı. Kavga sırasında 17 yaşındaki H.T., cebinden çıkardığı bıçakla 20 yaşındaki kuzeni Barış Yüce'yi göğsünden yaraladı. Barış Yüce kanlar içinde yere yığılırken, kuzen H.T. olay yerinden kaçtı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yüce, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmayla cinayet zanlısı H.T. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Sarıçam, kavga, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç cezaevinde, kuzeni mezarda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç cezaevinde, kuzeni mezarda - Son Dakika
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