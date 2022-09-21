Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi

21.09.2022 04:48

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tır ve pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen kadının hamile olduğu öğrenilirken polis tır sürücüsünü gözaltına aldı. İşte detaylar...

K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen pikapla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEK BEKLİYORMUŞ

Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen erkek olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı. İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Sarıçam, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi - Son Dakika
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