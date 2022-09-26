İncelemede, Eylül Yıldırım (23) ve kızı Hiranur'a (3) ait olduğu belirlenen cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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