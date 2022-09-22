İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla silahlı saldırının iki zanlısının kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Kaynak: AA

Suriye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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