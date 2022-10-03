Oğlunun, kocasını öldürmesine "sessiz kalan" kadın için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Oğlunun, kocasını öldürmesine "sessiz kalan" kadın için ağırlaştırılmış müebbet istendi

03.10.2022 10:52
Oğlunun, kocasını öldürmesine "sessiz kalan" kadın için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun, kocasını öldürdüğü sırada "kavgaya engel olmadığı, sağlık ve polis ekibine uzun süre haber vermediği" gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun, kocasını öldürdüğü sırada "kavgaya engel olmadığı, sağlık ve polis ekibine uzun süre haber vermediği" gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde 16 Mayıs'ta, 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. tarafından Yücel C'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklu karısı E.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık E.C'nin ilk eşinden oğlu O.H. ve maktul Yücel C'nin aynı evde yaşadıkları, olay günü de çift arasında tartışma çıktığı anlatıldı.

Yücel C'nin tartışma sırasında eşinde şiddet uyguladığı, kavgayı ayırmaya çalışan O.H'ye ise küfrettiği iddianamede belirtildi.

O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanında olan annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polise ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" aktarılan iddianamede, E.C'nin suça iştiraki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu E.C'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan, 14 yaşındaki tutuklu O.H. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan savcılıkça hazırlanan iddianamenin Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği bilgisine de iddianamede yer verildi.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin 16 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve karısı E.C. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlunun, kocasını öldürmesine 'sessiz kalan' kadın için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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