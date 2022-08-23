Adana'da 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

23.08.2022 09:54
Adana'da 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Tepebağ ve Reşatbey mahallelerindeki 3 kuyumcudan, 5 çeyrek ve bir tam altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin M.B. (27) olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının kuyumculardan hırsızlık yapması iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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