İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Tepebağ ve Reşatbey mahallelerindeki 3 kuyumcudan, 5 çeyrek ve bir tam altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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