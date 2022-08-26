İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart 2019'da Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir bardan çıkarken silahlı saldırı sonucu Ömer İmre'nin öldürülmesiyle ilgili aranan firari A.İ.D'nin (31) merkez Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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