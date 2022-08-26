Adana'da 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı

26.08.2022 10:00
Adana'da 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce bir kişinin bar çıkışında öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 yıl önce bir kişinin bar çıkışında öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart 2019'da Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir bardan çıkarken silahlı saldırı sonucu Ömer İmre'nin öldürülmesiyle ilgili aranan firari A.İ.D'nin (31) merkez Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.İ.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, A.İ.D'nin farklı suçlardan 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kuruköprü Mahallesi'nde 29 Mart 2019'da bir bardan çıkan Ömer İmre ve T.B. silahlı saldırı sonucu yaralanmış, İmre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 3 yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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