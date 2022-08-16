Bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi - Son Dakika
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Bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

16.08.2022 13:05

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içerisinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu öğrenildi.

Çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi Araçta unutularak ölen çocuğun babası gözyaşlarına boğuldu Araçta unutularak ölen çocuğun babası gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi - Son Dakika
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