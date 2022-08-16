Alınan bilgiye göre, Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içerisinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi - Son Dakika

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