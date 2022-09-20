Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir otelin görevlisi, kapalı havuzda suda bir kişiyi hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sudan çıkartılan Orkun Songürer'in (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

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