Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi otel havuzunda ölü bulundu.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir otelin görevlisi, kapalı havuzda suda bir kişiyi hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sudan çıkartılan Orkun Songürer'in (32) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi geçirdikten sonra boğulduğu ihtimali üzerinde durulan Songürer'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu - Son Dakika