Adana'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu

20.09.2022 12:44
Adana'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi otel havuzunda ölü bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi otel havuzunda ölü bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir otelin görevlisi, kapalı havuzda suda bir kişiyi hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sudan çıkartılan Orkun Songürer'in (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdikten sonra boğulduğu ihtimali üzerinde durulan Songürer'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası Son dakika haberi: Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu
Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:16:26. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da bir kişi otel havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement