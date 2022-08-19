Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

19.08.2022 10:18

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta, Fesih Koyun'un bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.E. ve K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fesih Koyun, 16 Ağustos'ta, S.E'nin de sonradan geldiği K.B'nin evinde gitmiş, burada bıçaklanan Koyun hastanede yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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