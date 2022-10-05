Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada - Son Dakika
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Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada

05.10.2022 15:32

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Şeyhmus D, başından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis olaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Şeyhmus D'nin vurulma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da bir kişinin kavgada silahla vurulması kamerada - Son Dakika
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