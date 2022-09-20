Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı

20.09.2022 09:50

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi sokakta tabancayla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi sokakta tabancayla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sucuzade Mahallesi'nde 16 Eylül'de Atakan Denizli'nin (19) hayatını kaybettiği silahlı saldırının firari zanlısının kimliğini belirlemek için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, saldırıya ilişkin görüntülerden yola çıkarak katil zanlısının, öldürülen Denizli'nin eski arkadaşı Özgür T. (21) olduğunu belirledi.

Yenibey Mahallesi'nde bir arkadaşına ait evde saklandığı tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.

Özgür T'nin ifadesinde, maktul Denizli'nin vefat eden babasına bir süre önce aralarında çıkan tartışma sırasında küfrettiğini, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özgür T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sucuzade Mahallesi'nde 16 Eylül'de Atakan Denizli, motosikletine bineceği sırada tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamamıştı. Denizli'nin motosikletine bineceği sırada silahlı saldırıya uğraması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Denizli'nin ayağından çıkan ayakkabıyı şüpheliye fırlatması da yer almıştı.

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Kaynak: AA

Denizli, Seyhan, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da güvenlik kamerasına yansıyan cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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