Adana'da komşusunu kurşun yağdırarak öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse? Hak eden ölmüştür!

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'daki cinayetle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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