Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın boşanma aşamasındaki eşi Elif İ'nin kaldığı Onur Mahallesi'ndeki kuzeninin evine gittiği, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını 16 kez bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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