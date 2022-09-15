Dere yatağında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü belirlenen arkadaşı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dere yatağında cesedi bulunan kişiyi tabancayla öldürdüğü belirlenen arkadaşı tutuklandı.

Yenidam Mahallesi'nde 13 Eylül'de dere yatağındaki sazlıkta cesedi bulunan kişinin otopsisinde başında mermi çekirdeği tespit edildi.

Olayın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.

Ekip, sağ el yüzük parmağı bulunmayan maktulün kolundaki dövmeden ve üzerindeki kıyafetlerden de yola çıkarak araştırma yaptı.

Araştırmalar sonucunda, cesedin 21 Ağustos'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş'a (19) ait olduğu tespit edildi.

Zanlının maktul ile olay yerine gidip yalnız döndüğü belirlendi

Ekip, yaptığı çalışmayla Başdaş'ın 19 Ağustos'ta arkadaşı Hüseyin S. (24) ile buluşmak için evinden çıktığı bilgisine ulaştı.

Hüseyin S'nin Başdaş ile olayın yaşandığı bölgeye motosikletle gittiğini, daha sonra yalnız döndüğünü belirleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesine kaçtığını tespit edilen Hüseyin B, burada operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin S, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hüseyin S'nin ifadesinde, olaydan 3 gün önce kendisine ait cep telefonunu kullanan Başdaş'ın kapatmayı unuttuğu sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla yazışmalarını gördüğünü, bunun üzerine maktulü evine çağırdığını, daha sonra motosikletle sazlık alana gittiklerini ve bu sırada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Polis, ikilinin evde buluştukları sırada yanlarında olduğunu belirlediği ortak arkadaşları A.A'yı (30) da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hüseyin S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yenidam Mahallesi'ndeki sazlık alanda 13 Eylül'de ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.