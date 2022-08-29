Dini nikahlı eşi kendisini terk edince yaşadıkları evi ateşe verip kaçtı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dini nikahlı eşinin kendisini terk etmesi üzerine yaşadıkları evi ateşe veren kişi kaçtı.

Koza Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimsenin olmadığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Polis ekipleri de yaptıkları araştırmada, Ö.S'nin dini nikahlı eşi D.U'nun kendisini terk etmesi üzerine evlerini yakıp kaçtığını belirledi.

Ekipler, Ö.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, bir kişinin yanan dairenin balkonuna alt kattaki demir korkuluklardan tırmanıp evin içinde herhangi birisi olup olmadığını kontrol etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.