Adana'da bırakıldığı otomobilde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Adana'da bırakıldığı otomobilde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi

16.08.2022 18:14

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dün bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dün bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Yeşilyuva Mahallesi'nde, dün Suriye uyruklu Sifeddin Malahafji'nin kardeşinin iş yerini ziyareti sırasında, uyuduğu için otomobilinde bıraktığı ve aracına döndüğünde öldüğünü fark ettiği 3 yaşındaki oğlu Badr Aldın Malahafji'nin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çocuğun cenazesi, burada aile üyelerine teslim edildi.

Baba Malahafji'nin akrabalarından Şaban Köseoğlu, Adana Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, ailenin Hatay'da yaşadığını ve çocuklarıyla Adana'ya dün gezmeye geldiklerini söyledi.

Babanın, araçta uyuyan çocuğunu kısa ziyaret planı nedeniyle yanına almadığını ve uykusundan uyandırmadığını belirten Köseoğlu, "Çocuk araçta uyuduğundan dolayı camı da açıyor. Aracın camı 5 santimetre kadar açık ama çocuk havasız kalıyor. Baba aracı gölgeye park ettiğini zannediyor ama bir zaman sonra araç gölgeden çıkıyor, güneş geliyor. Hava da sıcak. Bunun etkisiyle çocuk Allah'ın rahmetine kavuşuyor." dedi.

Cenaze defnedildi

Badr Aldın Malahafji'nin cenazesi, Adana'dan defnedilmek üzere ailenin yaşadığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine götürüldü.

Cenaze, Reyhanlı Mezarlık Kompleksi'ndeki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarının katılımıyla Tayfur Sökmen Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilyuva Mahallesi'nde, dün, oğlunu otomobilde bırakan Sifeddin Malahafji, aracına döndüğünde çocuğun cansız bedeniyle karşılaşmış, oğlunu kendi imkanlarıyla hastaneye götürmüş ancak çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Seyhan, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bırakıldığı otomobilde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bırakıldığı otomobilde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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