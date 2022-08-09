Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı

09.08.2022 09:54
Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Elif Nur D'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evdeki Elif Nur D'yi başından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu.

Yaralı kadın, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, Elif Nur D'yi aralarında çıkan tartışma sırasında silahla vurup kaçtığı öne sürülen dini nikahlı eşi Ahmet Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı Annesini rahatsız eden kadının evine ateş etti tutuklandı
Kaynak: AA

Narlıca, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:28 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır
09:26 Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride aranan iki terörist Batman'da etkisiz hale getirildi
09:26 İngiltere'de kız öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan sapık öğrenci depresyonda olduğu için ceza almadı
09:18 Motorine 1 liralık indirim geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak
09:00 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Jorge Jesus'a eleştiri: Rakibini küçük görüyor
08:27 30 yıldır kanserle mücadele eden oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John, 73 yaşında hayatını kaybetti
08:10 İzleyicinin "Hepinizi dövesim var" mesajını gören Hande Fırat çileden çıktı: Kimsin sen? Arkadaş gelsene, hadi gel!
07:44 Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ile olan 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, gönlünü rol arkadaş Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı
09:03 Tayvan, Çin'e ait 39 savaş uçağı ve 13 savaş gemisi tarafından abluka altında olduğunu açıkladı
09:22 Meral Akşener'den, 30 Temmuz'da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 09:54:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement