Adana'da kadının para ve altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa dava - Son Dakika
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Adana'da kadının para ve altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa dava

05.09.2022 16:08
Adana'da kadının para ve altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evine girip silahla tehditte bulundukları kadının 4 bin 500 lirası ve 4 çeyrek altınını gasbettikleri öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evine girip silahla tehditte bulundukları kadının 4 bin 500 lirası ve 4 çeyrek altınını gasbettikleri öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlamasıyla tutuklanan R.D. ve Z.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların, mağdur B.E'nin merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine hırsızlık amacıyla girdikleri, bu sırada kadının evde bulunmadığı anlatıldı.

B.E'nin evine geldiği sırada dolaplarını karıştırdığını gördüğü sanıkları engellemeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada R.D. ve Z.A'nın mağduru silahla tehdit ettikleri, evdeki 4 bin 500 lirayı ve 4 çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi.

Sanıkların, müştekiye ait ikametin giriş kapısını sert cisimle açarak eve hırsızlık amacıyla girdikleri ve mağdur B.E'yi öldürmekle tehdit ettikleri bildirilen iddianamede R.D. ve Z.A'nın "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kadının para ve altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da kadının para ve altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 sanığa dava - Son Dakika
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