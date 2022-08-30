Sarıhamzalı Mahallesi'nde, 12 Ağustos'ta Deniz Kutlu (24), aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen B.C. (28), M.E. (23) ve R.E. (20) ile tartışmaya başladı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da husumetlisini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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