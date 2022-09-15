Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

15.09.2022 10:14
Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde uyuşturucu saklarken devriye görevi yapan polis ekiplerince suçüstü yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde uyuşturucu saklarken devriye görevi yapan polis ekiplerince suçüstü yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın devriye görevi yapan polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinde, dolabın altına sentetik uyuşturucuyu saklarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak T.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık T.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı T.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da iş yerinde uyuşturucu saklarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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