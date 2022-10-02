Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahneyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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