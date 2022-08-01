Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

01.08.2022 10:05

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavgada bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kavgada bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 28 Temmuz'da Ova Mahallesi'nde Orhan K'nin (36) sokakta tabancayla vurularak ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar Hüseyin Ç. (26), Kemal K. (27) ve Nami Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlılardan Hüseyin Ç. ile Orhan K. arasında husumet bulunduğu, olay günü ikilinin kahvehanede karşılaşması üzerine kavga çıktığı öğrenildi.

Tedavisi Seyhan Devlet Hastanesi'nde devam eden Orhan K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ova Mahallesi'nde 28 Temmuz'da Orhan K. tabancayla vurularak yaralanmıştı. Durumu ağır olan Orhan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kiralık bir otomobille kaçtıklarını belirlediği şüpheliler Hüseyin Ç, Kemal K. ve Nami Y'yi kısa süren kovalamacanın ardından Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yakalamıştı.

YORUMLAR
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Kız kavgası: 1 ağır yaralı Kız kavgası: 1 ağır yaralı HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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