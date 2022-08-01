Ova Mahallesi'nde 28 Temmuz'da Orhan K. tabancayla vurularak yaralanmıştı. Durumu ağır olan Orhan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kiralık bir otomobille kaçtıklarını belirlediği şüpheliler Hüseyin Ç, Kemal K. ve Nami Y'yi kısa süren kovalamacanın ardından Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yakalamıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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