Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü - Son Dakika
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Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü

09.09.2022 10:42
Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisiyle yaşamaya zorladığı kadını ve bebeğini darbeden zanlının, evi ateşe vererek kaçtığı iddia edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisiyle yaşamaya zorladığı kadını ve bebeğini darbeden zanlının, evi ateşe vererek kaçtığı iddia edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde iki çocuğuyla yaşayan Fatma G'nin (32) yardım istemesi üzerine sokağa çıkanlar, ikametten duman yükseldiğini fark etti.

Komşularının da yardımıyla evindeki yangını söndüren Fatma G, olay yerine giden polislere, eski erkek arkadaşı Emre K'nin (29) kendisini ve 21 günlük bebeğini darbettiğini, daha sonra da evi ateşe vererek kaçtığını ileri sürdü.

Evde incelemede bulunan polis, Fatma G'nin şikayeti üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fatma G, gazetecilere, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü eski erkek arkadaşı Emre K'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bunun sonucunda zanlının darbettiği 21 günlük bebeğini dünyaya getirdiğini iddia etti.

Emre K'nin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren Fatma G, "Beni darbetti, bebeğimi de koltuğa fırlattı. Daha önce de altınlarımı çalmıştı." şeklinde iddialarda bulundu.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü - Son Dakika
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