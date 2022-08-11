Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

11.08.2022 10:01

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıraathane işletmecisinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıraathane işletmecisinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta, Ergün Opcin'in işlettiği kıraathanede silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, olay yerine motosikletle giden şüphelilerin Tarık T. (23) ve Mehmet Can P. (20) olduğunu belirledi. Zanlıların, Mahmut D'nin evinde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Tarık T, Mehmet Can P. ve Mahmut D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, Mahmut D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergün Opcin, 2 Ağustos'ta Kayalıbağ Mahallesi'nde, işletmeciliğini yaptığı kıraathanede silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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