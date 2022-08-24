Olayla ilgili soruşturma ve ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Narlıca, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da metruk evde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.