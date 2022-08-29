Kanlar içerisinde bulunan genç kadına 'Ne oldu?' diye soruldu, cevap olaydan ilginç

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, A.Ç'nin yanı sıra olayla bağlantılı olduğunu değerlendirdiği A.Ç. (20), M.C. (36), Y.G. (27) ve M.C'yi (36) de gözaltına aldı. Polis, Ali Haydar Sezgin'in öldürüldüğü tabancayı da bir adreste ele geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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