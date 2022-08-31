Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı

31.08.2022 23:37
Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evin klima motorunu çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi, evin damından düşerek yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evin klima motorunu çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi, evin damından düşerek yaralandı.

Sümer Mahallesi'nde müstakil bir evin damında bulunan klima motorunu çalmaya çalıştığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi, evin damından dengesini kaybederek düştü.

Evde tek yaşayan Meral K, damdan birinin düştüğünü fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evin damından düştüğü belirlenen yaralı G.S. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Hırsızlık için çıktığı evin damından düştü Hırsızlık için çıktığı evin damından düştü Hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı Hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı
Kaynak: AA

Sümer Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
22:10 Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 23:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement