Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

28.07.2022 10:29
Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oto yıkamacıyı iş yerinde silahla ağır yarayan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oto yıkamacıyı iş yerinde silahla ağır yarayan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Pınar Mahallesi'nde 26 Eylül 2021'de oto yıkamacı S.Ü'nün iş yerinde tabancayla ağır yaralanmasıyla ilgili firari olan ve 27 Ocak'ta yakalanıp tutuklanan K.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, K.G'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, sanığın, araç alım satımı nedeniyle arasında husumet bulunan S.Ü'yü telefonla arayıp hakaret ettiği, oto yıkamacıya ölüm tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Sanığın tartışma sonrası müştekiye ait iş yerine giderek ruhsatsız tabancasıyla 5 el ateş ettiği S.Ü'yü hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır şekilde yaraladığı, olay sonrasında da otomobille kaçtığı bildirilen iddianamede, K.G'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu K.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500
Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, Seyhan, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:52 Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü
09:49 Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi
09:40 İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem
09:43 AK Partili il başkanı önünde esas duruşa geçen askerler tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı
09:25 Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi
09:22 Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü
09:13 ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı
09:03 10 yıldır ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtıyor
08:58 İş yerine 'kenevir' operasyonu! 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
08:57 Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan-Putin zirvesinde Bayraktar TB2 açıklaması: İşbirliği sürekli gündemimizde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 10:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da oto yıkamacıyı silahla yaralayan sanığa müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement