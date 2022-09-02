Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

02.09.2022 14:04
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak A.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık A.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden A.K, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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