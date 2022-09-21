Kavgada silahla vurulan olmazken, darp sonucu ve kesici aletle yaralanan Mustafa K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Tellidere Mahallesi'nde oto tamircisi Ahmet T, kendisinin bulunmadığı sırada iş yerinden bir ekipmanı izinsiz aldığı ve daha sonra istemeye giden çırağını darbettiği iddiasıyla meslektaşı Kadir Ş. ile tartıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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