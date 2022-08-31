Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

31.08.2022 14:30

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Havuzlubahçe Mahallesi'nde sokaktaki Muhammet A. ve Mehmet Ö'ye motosikletli iki kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

İki kişinin yaralanması üzerine, çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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