Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında 6 Eylül'de sabaha karşı bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, yaptıkları aramalar sonucu kadının cesedini, olay yerine yaklaşık 7 kilometre uzakta yosunlara takılı bulmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Bahçeşehir, Seyhan, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sulama kanalında boğulan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika

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