Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası

14.09.2022 10:36
Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanığın merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde hukuka aykırı suç teşkil eden uyuşturucu satışı meselesi nedeniyle arkadaşı H.K. ile tartıştığını, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müşteki H.K'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, alınan doktor raporuna göre sanığın müşteki H.K'yi hayati bölgesini hedef alarak öldürmek kastıyla yaraladığını bildirerek, sanık A.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Savunması alınan sanık suçlamaları reddettiğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmaların geçerlidir. H.K'yi yaralamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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