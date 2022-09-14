Kaynak: AA

Cumhuriyet, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.