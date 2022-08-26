Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

26.08.2022 09:55

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Yeşilyurt ve Şehit Duran mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.B. (33), Ö.A. (29), Y.Y. (27) ve H.K. (23) gözaltına alındı.

Adreslerde, ekmeğin içine gizlenmiş 2,41 gram esrar ile 1,55 gram kokain, 82,93 gram sentetik uyuşturucu, Hint keneviri ve 9 bin 838 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B, Ö.A. ve H.K. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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