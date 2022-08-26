Adreslerde, ekmeğin içine gizlenmiş 2,41 gram esrar ile 1,55 gram kokain, 82,93 gram sentetik uyuşturucu, Hint keneviri ve 9 bin 838 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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