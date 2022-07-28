Alınan bilgiye göre, Orhan K'ye, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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