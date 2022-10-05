Adana'da balıkçılar arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da balıkçılar arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

05.10.2022 09:56

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki balıkçılar pazarında araç park etme yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki balıkçılar pazarında araç park etme yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Sucuzade Mahallesi'ndeki balıkçılar pazarında iş yerleri bulunan iki grup araç parkı nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından taraflar arasında pompalı tüfek, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

Kavgada Gökhan E. (30) bıçak, ağabeyi Serhat E. (35) tabanca, karşı gruptan A.F. (17) bıçak, Abdurrahim F. (41), Selahattin F. (42) ve Mustafa Kemal D. (37) ile olayla ilgisi bulunmayan Mehmet Hasip A. (36) silahla yaralandı.

Yaralılar, özel araçlar ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, Serhat E'nin kavgada kardeşi Gökhan E. tarafından tabancayla kazara boynundan vurularak yaralandığı ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada tabanca kullandığı öne sürülen Gökhan E. ve onun yerine silahı üstlenen Ali Gül M. (24), bıçak kullandığı iddia edilen Ahmet E. (27) ve Mustafa Kemal D. ile olay yerindeki boş kovanları toplayıp kanalizasyona attığı öne sürülen yabancı uyruklu M.C'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgayı olay yerindeki bir vatandaş da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtlara göre, iki grup arasındaki arbede sırasında silah sesi duyuluyor. Bu sırada bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği görülüyor. Yaralanan bir kişi de özel araçla hastaneye götürülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da balıkçılar arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da balıkçılar arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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