Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

01.08.2022 21:08
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda tamir atölyesi bulunan H.Y'nin iş yerinin önüne otomobille bir kişi geldi.

Otomobilden inen kişi, yanındaki tabancayla H.Y'e ateş edip aracıyla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen otomobil tamircisi H.Y'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı - Son Dakika
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