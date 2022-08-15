Adana'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çamlıbel Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da, Sergen Çelik ve Ramazan Demirtaş'ın hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ü.E. (46), S.S. (23), C.G. (28) ve M.S'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ü.E'nin 2004'te karısını öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giydiği ve geçen yıl cezasını tamamladığı öğrenildi.

Çamlıbel Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da, Ü.E. ve C.G. ile Ramazan Demirtaş, Sergen Çelik, M.S. ve S.S arasında çıkan silahlı kavgada Demirtaş ve Çelik hayatını kaybetmiş, Ü.E, S.S ve M.S yaralanmıştı. Kavgada yaralanan 3 şüpheli tedavilerinin ardından, zanlı C.G. ise olay günü gözaltına alınmıştı.